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16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İtalya'ya mağlubuz

6 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İtalya ile karşılaşan milli takımımız 22-9 ile mağlup oldu.

calendar 12 Temmuz 2025 00:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İtalya'ya mağlubuz
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Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında İtalya'ya 22-9 mağlup oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, İtalya ile karşılaştı.

Milli takım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibine 22-9 yenildi.

Türkiye, klasman (5-8) müsabakasında cumartesi İspanya ile karşılaşacak.

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