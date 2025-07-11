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Fenerbahçe Beko Vasilije Micic transferinden vazgeçti!

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da uzun süredir ilgilenilen Vasilije Micic ile alakalı gelişmeler yaşandı.

calendar 11 Temmuz 2025 23:53
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe Beko Vasilije Micic transferinden vazgeçti!
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EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, transfer gündemine eski Anadolu Efes'li Vasilije Micic'i almıştı.

Ama yapılan görüşmelerde anlaşmaya varamayan Fenerbahçe Beko, Sırp oyuncunun transferini rafa kaldırdı.

Sportando'nun haberine göre, Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu 31 yaşındaki Sırp oyun kurucunun transferinden vazgeçti.

Transferden vazgeçişin sebebi ise Vasilije Micic'in menajerinin taleplerinin kulüpleri yıldırdığı, Fenerbahçe'nin kararında etkili olduğu belirtildi.

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