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Galatasaray'da İlkay yeniden gündemde!

Galatasaray, Manchester City'den ayrılması gündemde olan İlkay Gündoğan'ın durumunu yakından takip ediyor.

calendar 12 Temmuz 2025 09:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da İlkay yeniden gündemde!
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Transfer dönemine Leroy Sane transferiyle hızlı bir giriş yapan Galatasaray, daha sonra bütün mesaisini Osimhen için harcamaya başladı.

The Athletic'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bitirmeye çalışırken İlkay Gündoğan'ın durumunu da yakından takip ediyor.

MANCHESTER CİTY'DEKİ ROLÜ KRİTİK


İlkay Gündoğan'ın Galatasaray forması giyme ihtimalinin Manchester City'de alacağı süreye bağlı olduğu aktarıldı. İlkay'ın Manchester City'deki rolü azalırsa Galatasaray transfer için düğmeye basacak.

PLANLARIN DIŞINDA KALABİLİR

Pep Guardiola, kadroya yapılan yeni eklemelerle birlikte bazı oyuncuların süresini azaltacak. Ayrıca İspanyol hoca kadrodaki fazlalıklarla da yolların ayrılmasını istiyor.

34 yaşındaki İlkay Gündoğan da bu planlamalar neticesinde takımdan ayrılabilir.

SICAK BAKIYOR

Galatasaraylı olduğu bilİnen İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor. Deneyimli oyuncunun geleceği yakın zamanda netleşecek.

SÜREKLİ GÜNDEME GELİYOR

34 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın adı her transfer dönemi Galatasaray ile anılıyor. Geçtiğimiz sezonlarda Manchester City'den ayrılan futbolcu için Galatasaray taraftarı oldukça heveslenmişti fakat İlkay'ın yeni durağı Barcelona olmuştu. Son sezonda İlkay, Guardiola'nın da isteğiyle Manchester City' geri dönmüştü.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.

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