Halit Kıvanç'ın ismi Gaziosmanpaşa'da stada verildi

Ekim ayında vefat eden spor basınının duayen isimlerinden Halit Kıvanç'ın adı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Gaziosmanpaşa'da yapılan stada verildi.



İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç ve oğlu Ümit Kıvanç, statta bir araya geldi.



Halit Kıvanç'ın Türk sporu ve televizyonculuğuna değer kattığını, aynı zamanda kişiliğiyle topluma örnek olduğunu ifade eden İlker Öztürk, merhumun ismini stada vermekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Gaziosmanpaşa'nın Küçükköy semtinde yaptırılan, zemini FIFA onaylı, 5 bin seyirci kapasiteli stadın ilçedeki 24 amatör kulüp tarafından kullanılacağını anlatan Öztürk, "Bu stadın Halit Kıvanç gibi çok önemli bir kişinin ismiyle Türk sporuna katkı sağlaması bizim için çok değerlidir. Çok kısa bir sürede bu stat faaliyete geçecektir." diye konuştu.



Bülbin Kıvanç da Halit Kıvanç'ın adının stada verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz 72 senelik evliydik. Tabii çok mutlu oluyorum adının böyle bir stadyuma verilmesine. Keşke kendi de sağlığında böyle bir mutluluğu yaşasaydı." ifadelerini kullandı.



Ümit Kıvanç da merhum babasının isminin stada verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Babamın adı bir yere verilecekse bunun futbolla ilgili bir yer olması bizi ayrıca memnun ederdi. Semt stadı olması, birçok kulübün yararlanacak olması ve burada sporcuların yetişecek olması beni ayrıca sevindiriyor. Bunun çok yakışacağını düşünüyorum. Onun için çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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