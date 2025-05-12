Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton, Cleveland Cavaliers karşısında alınan net galibiyetin ardından hem performansı hem de son dönemde yaşadığı medya baskısıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



Pacers, serinin dördüncü maçında rakibini 129-109 mağlup ederek seride üstünlüğü ele geçirirken, Haliburton da 20 sayı, 8 asistlik katkısıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu.



Basın toplantısında kendisine yöneltilen "yıldız oyuncu olarak üzerindeki baskıyla nasıl başa çıkıyorsun?" sorusuna samimi bir şekilde yanıt veren Haliburton, şu ifadeleri kullandı:



"Bu sadece basketbol, dostum. Ben çocuk oyunu oynayarak ciddi para kazanıyorum. İşimi seviyorum. Hatta buna iş gibi bile bakmıyorum. Gerçekten eğleniyorum. Ne yaparsam yapayım her zaman konuşan biri olacak. İster olumlu ister olumsuz."



Haliburton, son haftalarda NBA çevrelerinde adından sıkça söz ettiren isimlerin başında geldi. Bir oyuncu anketinde ligin en abartılan ismi seçilmesi, Damian Lillard ile yaşadığı sözlü sürtüşme ve babasının Giannis Antetokounmpo ile yaşadığı olay sonrası playofflardan men edilmesi gibi gelişmeler, yıldız oyuncunun üzerindeki medyanın ilgisini artırmıştı.



Bu durumlara da değinen Haliburton, eleştirileri umursamadığını şu sözlerle belirtti:



"Genellikle hakkımda en çok konuşanlar, benimle hiç vakit geçirmemiş insanlar oluyor. Beni tanımayan, etrafımda bile bulunmayan insanlar en çok sözü söylüyor. Ama bu işin doğasında var. Ben basketbolcuyum, işimi seviyorum. Indiana'da olmaktan mutluyum, bu organizasyonun parçası olmaktan gurur duyuyorum. Eleştiriler bazen haklı olabilir, bazen de değil. Ama hepsi sürecin bir parçası."



Haliburton, 2023 Temmuz ayında Pacers ile beş yıllık, toplam 244.6 milyon dolar değerinde bir çaylak sözleşme uzatmasına imza atmıştı. Bu kontrat, Indiana Pacers tarihinin en büyük anlaşması olarak kayıtlara geçti. Sözleşme, 2028-29 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak. Haliburton'un şu anki net servetinin 5 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilse de, bu rakamın önümüzdeki yıllarda hızla artması bekleniyor.



3. MAÇLA İLGİLİ NİYE KONUŞMADI?



Haliburton, üçüncü maç sonrası basınla görüşmemesiyle ilgili eleştiriler üzerine de açıklık getirdi. Kendi isteğiyle değil, kulüp basın ekibinin yönlendirmesiyle medyaya çıkmadığını belirten Haliburton, o gece yaşananları şöyle aktardı:



"PR ekibimiz genellikle ne zaman konuşmam gerektiğini iyi bilir. Son maçta beni biraz korumak istediler. Mike (PR ekibinden biri), basına çıkmamamı söyledi, ben de ona uydum. Belki itiraz edip konuşmalıydım ama o anda konuşmak istemiyordum. Zihinsel olarak hazır değildim."



Bu kararın tartışma yaratmasının ardından Haliburton, konuya netlik kazandırdı ve şu sözleriyle meseleyi kapattı:



"Eğer bu bir problemse, insanlar zaten hakkında konuşmaya devam edecekler. Ben kendi hayatıma bakıyorum. Yaptığım işi seviyorum. İnsanların benim hakkımda iyi ya da kötü konuşması, hiç konuşmamasından iyidir. O yüzden şikâyet etmiyorum. Hayat güzel."



Haliburton, hem saha içinde hem dışında liderlik sorumluluğunu taşımaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen takımı sürükleyen bir figüre dönüşen oyuncu, medyanın gözünün üzerinde olduğu bu dönemde soğukkanlı duruşu ve olgun açıklamalarıyla dikkat çekiyor.



