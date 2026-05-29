Hakan Safi'nin golcüsü Kolo Muani!

Fenerbahçe'de iki başkan adayının öncelikli hedefi forvet transferini yaparak hem taraftarın kafasındaki soru işaretlerini gidermek hem de en önemli sorunu çözmek.
Seçim çalışmalarının yanında transfer için de yoğun mesai harcayan Hakan Safi'nin listesinde birçok isim yer alırken, son eklenen futbolcu ise Kolo Muani olduğu öğrenildi.
ŞARTLARI ZORLAYACAK
Geçtiğimiz sezon da sarı-lacivertli kulübün gündemine gelen yıldız futbolcu için Safi'nin tüm şartları zorlayacağı bildirildi.
SOMUT ADIMLAR ATILACAK
Geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSG'de olan tecrübeli forvet ile anlaşmak için önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atılacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Fransız ekibi PSG, 2023-24 sezonunda 95 milyon euro gibi yüksek bir bedelle Frankfurt'tan kadrosuna kattığı yıldız futbolcuyu önce Serie A ekibi Juventus'a, ardından da Premier Lig ekibi Tottenham'a kiralamıştı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Kolo Muani, geçen sezon Tottenham formasını 41 maçta giyerken, 5 gol atıp, 4 asist yaptı.
Fransa Milli Takımı formasını da giyen ve eski günlerine geri dönmek isteyen 27 yaşındaki santrforun Hakan Safi'nin teklifine sıcak baktığı, Paris Saint Germain'in de yeni dönemde planları arasında yer almayan futbolcunun satışında kolaylık sağlayabileceği vurgulandı.
