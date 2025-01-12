Hakan Kutlu: 'Maçın hakemleri de biz kadar kötüydü'

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, "Maçın hakemleri de en az bizim kadar kötüydü." dedi.



Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü oynadıklarını söyledi.



Saha zemininin de iyi futbol için uygun olmadığını aktaran Kutlu, "Önümüzdeki hafta Bandırma maçı var. İnşallah telafisini o maçta yaparız." ifadelerini kullandı.



Kutlu, hakem kararlarını da eleştirerek, şunları kaydetti:



"Maçın hakemleri de en az bizim kadar kötüydü. Sahada rezalet bir hakem yönetimi vardı. Eren'e gösterilen kırmızı kartın iki sarısı da bana göre sarı değil. İptal edilen golümüz var. İncelemek lazım. Aynı şekilde rakibin oyuncusu Begic'in eline çarpan ve ikinci sarıdan kırmızı kart verilmesi gereken pozisyon vardı, vermedi."



