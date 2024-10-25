Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Juventus maçına yetişemiyor

'u evinde ağırlayacak olan

sakatlık problemleriyle boğuşuyor.



Milli Futbolcu, sakatlığı nedeniyle takımı Inter'in Juventus ile oynayacağı maça yetişemiyeceği belirtildi.JuventusInterDavide Frattesi bugünkü antrenmanda kısmen grupla birlikte çalıştı. Dişi ağrıyanise antrenmandan ayrıldı. Ancak bu oyuncu oynayabilecek durumda.Durumu en çok merak edilen isim ise'ydu. Milli futbolcunun maça yetişmesinin beklenmediği öğrenildi. Aynı şekildenin de Juventus karşısında oynaması beklenmiyor.