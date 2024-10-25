Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Juventus maçına yetişemiyor

Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle Juventus maçına yetişmesinin beklenilmediği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Juventus maçına yetişemiyor
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25 Ekim 2024 16:07
Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle takımı Inter'in Juventus ile oynayacağı maça yetişemiyeceği belirtildi.

Juventus'u evinde ağırlayacak olan Inter sakatlık problemleriyle boğuşuyor.
 Davide Frattesi bugünkü antrenmanda kısmen grupla birlikte çalıştı. Dişi ağrıyan Pinetina ise antrenmandan ayrıldı. Ancak bu oyuncu oynayabilecek durumda.

Durumu en çok merak edilen isim ise Hakan Çalhanoğlu'ydu. Milli futbolcunun maça yetişmesinin beklenmediği öğrenildi. Aynı şekilde Francesco Acerbi'nin de Juventus karşısında oynaması beklenmiyor.

 
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