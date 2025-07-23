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Hakan Çalhanoğlu'na geri adım attıran tepki

Ali Koç, yıldız futbolcudan "Gelirim" yanıtını aldıktan sonra yöneticiler menajeri Stipic-Wipfler ile Bodrum'da görüştü ve senelik 12 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Sosyal medya tepkilerinin ardından Hakan kafa karıştıran açıklamalar yaptı. Fenerbahçe de beklemeye geçti.

calendar 23 Temmuz 2025 10:55
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Hakan Çalhanoğlu'na geri adım attıran tepki
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Başkan Ali Koç, ilk olarak Çalhanoğlu'yla telefon görüşmesi yaptı. Koç, "Hakan, Fenerbahçe'ye gelir misin?" dedi, "Şartlar oluşursa neden olmasın, gelirim Ali Bey" yanıtını aldı.

Milli futbolcuyla yapılan telefon görüşmesinin ardından sarı-lacivertli yönetim, menajer Gordon Stipic-Wipfler'i Bodrum'a davet etti. Taraftar masaya oturdu, mali şartları konuştu.

Başkan Koç'a gelişmeler anında bildirildi. Hakan'ın senelik 12 milyon Euro'yu bulan maaş talebine Koç'tan onay çıktı. Sarı-lacivertlilerin patronu, "Hayırlı olsun" diyerek görüşmeden ayrıldı.


ACUN ILICALI DA DEVREDE

Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı ile eski kaptanı ve hocası Emre Belözoğlu'yla da görüştü. İkili, "Düşünme bile. Fenerbahçe camiası ve taraftarı seni kral yapar" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerde oynama isteği gittikçe artan milli futbolcunun yakın çevresine "Galatasaray bana ilgi göstermedi" diye dert yandığı da öğrenildi.

GERİ ADIM ATTI

Sözcü'de yer alan habere göre; Sosyal medyada Galatasaraylılar, Hakan'a tepki gösterdi ve milli futbolcu, bir anda U dönüşü yaptı.

31 yaşındaki yıldız orta saha, yine arkadaşlarına "Ben Ali Koç ile nezaketen görüştüm. Teklifi tam olarak kabul etmedim" ifadelerini kullanıp, Inter kampına katılmak için İtalya'ya uçtu.

İtalyan kulübüne henüz teklif yapmayan Fenerbahçe, beklemeye geçme kararı aldı. 

 
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