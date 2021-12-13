İtalya Ligi'nde 17. hafta maçında Inter, Cagliari'yi ağırladı. Inter karşılaşmayı 4-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 68. dakikada Lautaro Martinez, 50. dakikada Alexis Sanchez, 66. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Lautaro Martinez 44. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Maçta 76 dakika forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı golün yanı sıra, ilk golde asist yapan isim oldu.
Bu galibiyetin ardındna puanını 40 yapan Inter liderlik koltuğuna oturdu. Cagliari 10 punada kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Salernitana'ya konuk olacak. Cagliari, Udinese'yi ağırlayacak.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 68. dakikada Lautaro Martinez, 50. dakikada Alexis Sanchez, 66. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Lautaro Martinez 44. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Maçta 76 dakika forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı golün yanı sıra, ilk golde asist yapan isim oldu.
Bu galibiyetin ardındna puanını 40 yapan Inter liderlik koltuğuna oturdu. Cagliari 10 punada kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Salernitana'ya konuk olacak. Cagliari, Udinese'yi ağırlayacak.
🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu💙Inter
👕15 Maç⚽️6 Gol 🎯5 Asist pic.twitter.com/PPoguy7xrL
— Sporx (@sporx) December 12, 2021