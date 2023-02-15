Hakan Bolat: 'Travmayı futbolla atlatabiliriz'

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor'un Başkanı Hakan Bolat, ligden çekilmeme kararını Akşam gazetesinden Orçun Özateş'e anlattı.



3. sırada yer alan İskenderunspor'un Başkanı Bolat, "Depremde Uğur ve İbrahim hocamız ile bir tane oyuncumuzu kaybettik. Biz ligden çekilmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Şehrin buna ihtiyacı var. Çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Travmayı atlatmak için buna ihtiyacımız var. Bir de şampiyonluk olursa insanlar acayip sevinir" dedi.



Başkan Hakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Takımın durumu çok kötü ve futbolcularımın moralleri bozuk ama buna rağmen kendileri beni arayarak lige devam etmek istediklerini söylediler. Maçları İstanbul'da oynamak istiyoruz. Takımın Riva'da kalmasını planlıyoruz. Herkesten maddi ve manevi destek bekliyoruz. Öncelikle bu takımı yaşatmamız lazım. Şanlıurfa da lige devam etmek istiyor. Onlar da lige Antalya'da devam etmeyi planlıyor."









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