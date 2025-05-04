Hadziahmetovic: "Derbiler farklı oluyor"

Beşiktaş'ta derbi zaferinin ardından Amir Hadziahmetovic, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hadziahmetovic: 'Derbiler farklı oluyor'
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04 Mayıs 2025 22:01
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 22:55
Beşiktaş'ta derbi zaferinin ardından Amir Hadziahmetovic, açıklamalarda bulundu.

"DERBİLER DAHA FARKLI"

Derbilerin daha farklı bir motivasyonu olduğunu belirten Hadziahmetovic, "Takım kompakt bir şekilde oynadı. 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Her maç farklı, tabii derbiler daha farklı. Oyuncular biraz daha fazla motive oluyorlar. Gerçekten büyük maçları iyi oynadık ve inşallah 3. olacağız. Çok çalıştım. Her gün antrenmanlarda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Kendi şansımı bekledim ve son 3-4 maç şans buldum, bence iyi kullandım. İnşallah sene sonuna kadar ve gelecek sene daha iyi olacak." ifadelerini kullandı. 

 
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