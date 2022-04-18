'Haaland, Manchester City ile anlaştı!'

Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın geleceği için yeni bir haber gündeme geldi.



Sky Sport'un Almanya hesabının haberine göre; Norveçli yıldız, Manchester City ile anlaşmaya vardı. Geriye ise İngiliz ekibinin, Haaland'ın sözleşmesindeki çıkış maddesi olan 75 milyon euro'yu ödemek kaldı.



DORTMUND: "TEKLİF ALMADIK"



Haberde Borussia Dortmund Spor Direktörü Sebastian Kehl'in de açıklamalarına yer verildi. "Biz henüz bir teklif almadık" diyen Kehl, "Haaland'ın sözleşmesindeki maddenin son bir tarihi var. Biz konunun mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istiyoruz" sözlerini kullandı.



BU SEZON 32 GOLE KATKI VERDİ



Bu sezon Alman ekibinde 26 maça çıkan Haaland, 25 kez fileleri havalandırdı. Norveçli golcü, ayrıca 7 asist yaptı.



Haaland'ın adı Manchester City dışında; Real Madrid, Barcelona, Manchester United, PSG, Bayern Münih gibi ekiplerle de anılıyor.





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