09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
0-1
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
5-1
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
2-1
09 Haziran
Belçika-Galler
4-3
09 Haziran
İtalya-Moldova
2-0
09 Haziran
Estonya-Norveç
0-1
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
2-2

Haaland attı, Norveç 4'te 4 yaptı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Norveç, deplasmanda Estonya'yı 1-0 mağlup etti. Norveç, grup aşamasında çıktığı 4 maçı da kazandı.

calendar 09 Haziran 2025 23:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Haaland attı, Norveç 4'te 4 yaptı!
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2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Norveç, deplasmanda Estonya ile karşılaştı.

A. Le Coq Arena'da oynanan mücadeleyi Norveç 1-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Norveç'e galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Bu sonuçla birlikte grup aşamasında 4'te 4 yapan Norveç, puanını 12'ye yükseltti. 4 maçta 3. yenilgisini alan Estonya ise 3 puanda kaldı.

Norveç, gruptaki bir sonraki maçında, 9 Eylül'de Moldova'yı konuk edecek. Estonya ise 5 Eylül'de İtalya'ya konuk olacak.


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