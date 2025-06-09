2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Norveç, deplasmanda Estonya ile karşılaştı.



A. Le Coq Arena'da oynanan mücadeleyi Norveç 1-0 kazandı.



İlk yarısı 0-0 biten maçta Norveç'e galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Erling Haaland kaydetti.



Bu sonuçla birlikte grup aşamasında 4'te 4 yapan Norveç, puanını 12'ye yükseltti. 4 maçta 3. yenilgisini alan Estonya ise 3 puanda kaldı.



Norveç, gruptaki bir sonraki maçında, 9 Eylül'de Moldova'yı konuk edecek. Estonya ise 5 Eylül'de İtalya'ya konuk olacak.



