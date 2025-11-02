Haaland atıyor, Manchester City kazanıyor

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-1'lik skorla kazandı.Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 17 ve 33. dakikalarda Erling Haaland, 60. dakikada Nico O'Reilly attı.Bournemouth'un tek golü 25. dakikada Tyler Adams'tan geldi.Haaland, bu sezon toplamda 17. maçta 20, ligde ise 10. maçında 13. golünü attı.Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Manchester City, puanını 19'a çıkardı ve 6 puan geriden lider Arsenal'i takibini sürdürdü. 8 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Bournemouth 18 puanda kaldı.Manchester City, gelecek hafta Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Aston Villa deplasmanına gidecek.