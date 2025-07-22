Gyökeres Arsenal'e çok yakın!

SADECE ARSENAL'İ İSTEDİ

SPORTING'DE KRİZ YARATTI

ANALİZ: SADECE GOLCÜ DEĞİL, RAKİBİN KABUSU

İSTATİSTİKLERLE PARLADI

Arsenal ile Sporting CP, Viktor Gyökeres transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. 63.5 milyon euro garanti ücret + 10 milyon euro bonus içeren anlaşmada son pürüzler de giderilmek üzere. Bonusların niteliğiyle ilgili küçük detayların netleşmesinin ardından transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.The Athletic'in haberine göre 27 yaşındaki İsveçli yıldız, başka takımlardan gelen tekliflere rağmen yalnızca Arsenal'e gitmek istediğini yönetime iletti. Oyuncunun menajeri de bu transferin önünü açmak için komisyon talebinden vazgeçti. Arsenal, Gyökeres ile Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.Sporting Başkanı Frederico Varandas, İsveçli golcünün sezon öncesi antrenmanlara katılmadığını doğrularken, oyuncuya ağır bir para cezası verileceğini ve takım arkadaşlarından özür dilemesinin istendiğini duyurdu.Sporting'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Gyökeres, 2023'te 17 milyon sterline geldiği Portekiz ekibinde 97 gol, 28 asistlik katkı verdi. Arsenal ise sportif direktör Andrea Berta yönetimindeki ilk transfer döneminde oldukça agresif hamleler yaptı. Zubimendi, Norgaard, Kepa ve Madueke gibi isimlerin ardından savunmaya Valencia'dan Cristhian Mosquera takviyesi de tamamlandı.Gyökeres, yalnızca ceza sahası içinde değil, savunma arkasına attığı koşular ve fiziksel gücüyle de fark yaratıyor. 68 lig golüyle Portekiz Ligi'ne damga vuran yıldız, havadan etkili olmasa da, tempolu oyunuyla Premier Lig'e farklı bir boyut katabilir. Arteta'nın sistemine dinamizm getirecek olan İsveçli, Arsenal'i tahmin edilmesi zor bir takım haline getirebilir.Geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 52 maçta tam 54 gol atan Gyökeres, Avrupa'nın en çok konuşulan forvetlerinden biri haline geldi. Arsenal, sakatlıklarla boğuştuğu 2024-25 sezonunda gol yollarında büyük sıkıntı çekmiş ve Liverpool'un 10 puan gerisinde ligi ikinci tamamlamıştı. Bu yüzden Arteta, İsveçli golcüyü listenin en tepesine yazmıştı.