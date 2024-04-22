Güreşte 23 yaş altı Türkiye şampiyonaları Konya'da yapılacak

Güreşte 23 yaş altı Türkiye şampiyonaları, 24 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Konya'da düzenlenecek.



Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre grekoromen, kadınlar ve serbest stilde düzenlenecek organizasyonlara, Karatay Spor Salonu ev sahipliği yapacak.



İsmail Güzel 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, 24-26 Nisan'da gerçekleştirilecek.



Ardından 27-28 Nisan'da "Duran Koçak" adıyla kadınlar kategorisinde şampiyona düzenlenecek.



Türkiye Şampiyonası, serbest stilde ise "Ayhan Taşkın" ismiyle 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacak.





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