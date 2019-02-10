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Güncel Süper Lig puan durumu! İşte 22. hafta fikstürü ve puan durumu

Galatasaray'ın Trabzonspor'u mağlup etmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte Süper Lig'deki son puan durumu...

Kaynak: Sporx.com
Güncel Süper Lig puan durumu! İşte 22. hafta fikstürü ve puan durumu
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10 Şubat 2019 21:00
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1 ile geçerken, maça Younes Belhanda'nın golleri damga vurdu. Fenerbahçe'nin yenilmesi, Başakşehir'in takılması, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazanmasının ardından ardından son puan durumu nasıl oluştu? İşte sonuçlar ve güncel Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG'DE 21. HAFTA SONUÇLARI
Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
Çaykur Rizespor 1-1 Antalyaspor
Medipol Başakşehir 1-1 Erzurumspor
Beşiktaş 2-0 Bursaspor
Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor
Göztepe 3-2 Alanyaspor
Galatasaray 3-1 Trabzonspor

11 Şubat Pazartesi
Ankaragücü 20:00 Kasımpaşa
Sivasspor 20:00 Akhisarspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU


SÜPER LİG'DE 22. HAFTA FİKSTÜRÜ

15 ŞUBAT CUMA
Yeni Malatyaspor 20:30 Beşiktaş

16 ŞUBAT CUMARTESİ
Akhisar Bld.Spor 13:30 Ankaragücü
Bursaspor 16:00 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 19:00 Konyaspor

17 ŞUBAT PAZAR
Erzurum BB 13:30 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Alanyaspor
Kayserispor 16:00 Göztepe
Kasımpaşa 19:00 Galatasaray

18 ŞUBAT PAZARTESİ
Antalyaspor 20:00 Başakşehir

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