Günay Güvenç'ten Okan Buruk'a: "Allah gönlüne göre veriyor"

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Günay Güvenç'in Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk'a söylediği bir söz kameralara yansıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Günay Güvenç'ten Okan Buruk'a: 'Allah gönlüne göre veriyor'
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12 Mayıs 2024 22:29
Son güncelleme 12 Mayıs 2024 22:30
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Günay Güvenç'in Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk'a söylediği bir söz kameralara yansıdı.

Okan Buruk'a sarılarak "Hocam, Allah o güzel kalbine veriyor." diyen Günay Güvenç'e Okan Buruk "İnşallah" şeklinde karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu görüntülere sosyal medyada büyük ilgi gösterdi.
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