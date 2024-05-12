Günay Güvenç'ten Okan Buruk'a: 'Allah gönlüne göre veriyor'

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Günay Güvenç'in Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk'a söylediği bir söz kameralara yansıdı.
Okan Buruk'a sarılarak "Hocam, Allah o güzel kalbine veriyor." diyen Günay Güvenç'e Okan Buruk "İnşallah" şeklinde karşılık verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu görüntülere sosyal medyada büyük ilgi gösterdi.
Okan Buruk'a sarılarak "Hocam, Allah o güzel kalbine veriyor." diyen Günay Güvenç'e Okan Buruk "İnşallah" şeklinde karşılık verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu görüntülere sosyal medyada büyük ilgi gösterdi.
Günay Güvenç: "Hocam, Allah o güzel kalbine veriyor."pic.twitter.com/gnKPZ5m8j5
— Sporxtv (@sporxtv) May 12, 2024
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU