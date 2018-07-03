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Göztepe'de gündem kamp ve Titi sorunu

Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Göztepe, Beto ve Gassama'nın da takıma katılmasının ardından tam kadro idman yapmayı planlarken Bursaspor'dan transferi beklenen Titi'den kötü haber geldi.

Kaynak: AA
Göztepe'de gündem kamp ve Titi sorunu
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03 Temmuz 2018 15:43
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi 13 günlük Erzurum kampına başlayan Göztepe, güç depoluyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sahaya inen Göztepe'de ülkelerinin milli takımlarıyla Dünya Kupası'ndan elenen kaleci Beto ve yeni transfer sağ bek Gassama, Hollanda'daki ikinci etap kampında takıma katılacak.

Şimdiye kadar 7 futbolcuyla vedalaşıp 2 takviye yapan Göztepe, Hollanda kampına kadar transferleri sonuçlandırmak istiyor.

Erzurum'da güzel bir çalışma ortamı bulduklarını söyleyen teknik direktör Bayram Bektaş, "İlk etap kampında 2 tane de hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Rakipleri önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz" diye konuştu.

Göztepe'de Bursaspor'dan bonservisini almaya çalışan transfer listesindeki Brezilyalı stoper Titi'ye ülkesinden Fluminense de talip oldu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, öncelikle defans ve hücum hattına takviye yapacak.

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