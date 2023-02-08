Göztepe taraftarlarından 5 otobüs malzeme yardımı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra tüm Türkiye seferber oldu.



Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Göztepe Spor Kulübü taraftarları, mont, bebek bezi, battaniye ve gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri otobüslere yükledi.



5 otobüs malzeme gece saatlerinde İzmir'den yola çıkarak deprem bölgesine gitmek için hareket etti.





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