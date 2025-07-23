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Göztepe'nin yeni sol beki Amin Cherni İzmir'de

Göztepe, prensipte anlaşma sağladığı sol beki Amin Cherni'yi İzmir'e getirdi.

calendar 23 Temmuz 2025 15:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin yeni sol beki Amin Cherni İzmir'de
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Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi sağ bek Arda Okan, stoper Allan Godoi, orta saha Rhaldney, golcüler Janderson ve Sabra'yı kadrosuna dahil eden Süper Lig ekibi Göztepe, prensipte anlaşma sağladığı sol beki Amin Cherni'yi İzmir'e getirdi.

Son olarak Fransa Lig 2 ekibi Laval'da forma giyen Tunuslu oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. 24 yaşındaki Cherni'nin imza atması durumunda 26 Temmuz Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda, Antalyaspor'la oynanacak hazırlık maçında süre alabileceği kaydedildi. Geçen sezon Lig 2'de 25 müsabakaya çıkan Tunuslu sol bek, 1481 dakika sahada kalıp 1 kez fileleri havalandırdı. Cherni, Tunus A Milli Takımı ile 3 karşılaşmaya çıktı.
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