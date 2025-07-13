Göztepe'nin hedefi Bartuğ Elmaz

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda Avrupa kupalarına katılma hedefi koyan Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi.
Kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'tan sonra rotasını şimdi de Fenerbahçe'ye çevirdi.
İzmir temsilcisi, orta saha rotasyonunu derinleştirmek adına Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki ön liberosu Bartuğ Elmaz'ı gündemine aldı. Geride bıraktığımız sezonu Slovenya'nın köklü kulüplerinden NK Maribor'da kiralık olarak geçiren Bartuğ, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döndü.
Sarı-lacivertli kulüple Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun, bu sezon yine düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.
Kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'tan sonra rotasını şimdi de Fenerbahçe'ye çevirdi.
İzmir temsilcisi, orta saha rotasyonunu derinleştirmek adına Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki ön liberosu Bartuğ Elmaz'ı gündemine aldı. Geride bıraktığımız sezonu Slovenya'nın köklü kulüplerinden NK Maribor'da kiralık olarak geçiren Bartuğ, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döndü.
Sarı-lacivertli kulüple Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun, bu sezon yine düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.