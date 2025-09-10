09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-0
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
3-6
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
1-0
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-0
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-1

Göztepe'den Galatasaray'a Ahmed Kutucu teklifi

Göztepe, Ahmed Kutucu'nun kiralık transferi için Galatasaray'a teklifte bulundu.

Göztepe'den Galatasaray'a Ahmed Kutucu teklifi
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, Galatasaray'da şans bulamayan Ahmed Kutucu konusundaki ısrarına devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği Ahmed için kiralama teklifinde bulunan İzmir temsilcisi, oyuncunun maaşının hepsini üstlenmeye hazır olduğunu iletti.

Göztepe, 25 yaşındaki futbolcu için bu teklifinin ardından Galatasaray'dan cevap beklemeye geçti.

Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılılarda çıktığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

