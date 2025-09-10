Göztepe'den Galatasaray'a Ahmed Kutucu teklifi

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, Galatasaray'da şans bulamayan Ahmed Kutucu konusundaki ısrarına devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği Ahmed için kiralama teklifinde bulunan İzmir temsilcisi, oyuncunun maaşının hepsini üstlenmeye hazır olduğunu iletti.
Göztepe, 25 yaşındaki futbolcu için bu teklifinin ardından Galatasaray'dan cevap beklemeye geçti.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılılarda çıktığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırdı.
