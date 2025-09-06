06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-160'
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
0-020'
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
1-120'
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
0-020'
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
0-120'
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
0-020'
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
1-119'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
0-020'
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
1-019'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Göztepe'de Juan hasret dindirecek

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, 4 haftada gol sevinci yaşayamazken mücadeleci oyunuyla taraftara umut verdi.

calendar 06 Eylül 2025 17:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Juan hasret dindirecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de milli araya 4 hafta sonunda 8 puan toplayıp 3'üncü sırada giren Göztepe'de gözler Brezilyalı golcü Juan Silva'ya çevrildi.

İngiliz ekibi Southampton'dan 900 bin euro bedelle bonservisi alınan ve 2029 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayan Juan, gole hasret kaldı. Son olarak geçen sezonun 26'ncı haftasında iç sahada oynanan ve 2-2 berabere biten Samsunspor maçında ağları sarsan 23 yaşındaki forvet bir daha gol sevinci yaşayamadı.

Geçen sene sezon sonuna doğru sakatlanıp formasında da uzak kalan Juan, 2025-2026'da da hasretini dindiremedi. Oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünde forma giyen Juan Silva net fırsatlar yakalasa da bir türlü ağları havalandıramadı.

Mücadeleci yapısıyla taraftarın en sevdiği isimlerden olan Brezilyalı futbolcu, 2'nci hafta Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fatih Karagümrük deplasmanında forma giyemedi. Son Konyaspor karşılaşmasında birçok gol pozisyonunu değerlendiremeyen Juan sevinç yaşayamasa da gelecek adına umut verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.