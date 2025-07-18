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Göztepe'de Arda Okan fırtınası esiyor!

Göztepe'nin yeni transferi sağ bek Arda Okan Kurtulan, Slovenya kampında gösterdiği performansla tam not aldı.

calendar 18 Temmuz 2025 12:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Arda Okan fırtınası esiyor!
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Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe'nin yeni transferi sağ bek Arda Okan Kurtulan gösterdiği performansla tam not aldı. Sezon bitiminde Adana Demirspor'dan kadroya dahil olan 22 yaşındaki oyuncu hem idmanlarda hem de hazırlık maçlarında teknik ekibin gözüne şimdiden girmeyi başardı.

Göztepe'nin CSKA 1948, Rijeka ve Kkvybars takımlarıyla oynadığı karşılaşmalarda formayı sırtına geçiren Arda, savunmada ve hücumda takıma önemli katkılar sağladı. Mevkidaşı Ogün Bayrak'ın omzundan sakatlanıp ameliyat olmasıyla birlikte uzun bir süre sağ kanatta görev yapacak Arda'nın sol kanatta da görev alabileceği ifade edildi.

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