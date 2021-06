Göztepe atağa kalktı: Potuk ve Börven!

Göztepe dış transferde her geçen gün listesini genişletiyor.



Türkiye ve yurtdışından birçok yıldız oyuncuya bağlantıya geçen kurmayların son durağı yine Ankaragücü oldu. Sarı-kırmızılılar, Ankara ekibinden on numara Alper Potuk'un yanı sıra Norveçli golcü oyuncu Trogeir Börven'e de talip oldu. Süper Lig'den küme düşen Başkent ekibiyle 1. Lig'de mücadele etmek istemeyen 29 yaşındaki başarılı golcünün bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Norveçli yıldızın Ankaragücü yönetimine ayrılmak istediğini bildirdiği ve en güçlü adayın da Göztepe olduğu iddia edildi.



MADDİ ŞARTLAR KONUŞULUYOR



Norveç ekibi Rosenborg'tan geçen başında Ankara ekibine transfer olan Börven'in transferiyle Göz-Göz, hücum hattına daha da güç kazandırmak istiyor. Börven'e menajeri kanalıyla cazip bir teklif ileten sarı-kırmızılı kurmaylar, transferi önemli bir noktaya kadar getirdi. Maddi şartların masaya yatırıldığı Börven-Göztepe temasından olumlu sonuçların çıkması bekleniyor. Göz-Göz ileri uçta, Beşiktaş'tan Umut Nayir, Yeni Malatya'dan Tetteh ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu Ayew de gündemde.



FENER'DE DE FORMA GİYDİ



Eskişehir altyapısından yetişen Alper Potuk, Fenerbah-çe'de tam 7 sezon forma giydi. Geçen sezon başında Ankaragücü'ne transfer olan 30 yaşındaki on numara Baş-kent ekibinin küme düşmesine engel olamadı.