Filenin Sultanları'nın rakibi Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.
Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.
Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.