Göztepe, Allan Godoi'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1993 doğumlu savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Allan Godoi. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." denildi.
32 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Brezilya Serie B takımlarından Operario-PR'de forma giymişti.
Godoi, kulübü gezerken yaptığı açıklamada, "Merhaba Göztepe ailesi bu büyük ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1993 doğumlu savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Allan Godoi. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." denildi.
32 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Brezilya Serie B takımlarından Operario-PR'de forma giymişti.
Godoi, kulübü gezerken yaptığı açıklamada, "Merhaba Göztepe ailesi bu büyük ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
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