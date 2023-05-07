Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Göztepe deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Manisa FK'nın golü 59. dakikada Michee Ngalina'dan (kendi kalesine) gelirken Göztepe'nin golünü 90+7. dakikada Bayere Junior Loue kaydetti.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 12 maça çıkan Göztepe puanını 58'e yükseltti. Manisa FK'nın puanı ise 53'e çıktı.
Gelecek hafta Manisa FK, Tuzlaspor'a konuk olacak. Göztepe ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Manisa FK'nın golü 59. dakikada Michee Ngalina'dan (kendi kalesine) gelirken Göztepe'nin golünü 90+7. dakikada Bayere Junior Loue kaydetti.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 12 maça çıkan Göztepe puanını 58'e yükseltti. Manisa FK'nın puanı ise 53'e çıktı.
Gelecek hafta Manisa FK, Tuzlaspor'a konuk olacak. Göztepe ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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