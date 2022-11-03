Göksel Gümüşdağ: 'En büyük hayalimiz final'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "En büyük hayalimiz finale ulaşmak" dedi.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hearts'ı 3-1 mağlup ederek grupta lider olarak çıkan Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gruptan lider çıktıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu ve futbolcuları tebrik eden Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir bu maçlara çıkarken taraftarı, arması, renkleri ve camiası için çıkıyor. Ama biz bunları milli maç gibi oynuyoruz. Başakşehir'in bu gruptan lider çıkması, Fiorentina'nın ikinci çıkıyor olması mutluluk. Başta teknik direktörümüz olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. 8. sene 48 maçı bitirdik. 8 seneye 50'yi sığdırmış olacağız. Zannediyorum Mart ayına kadar maçımız yok. Baktığımızda 9 sezondur 8 kere Avrupa'ya gidebilmek, orada başarılı olabilmek, bir önceki dönemde de şampiyonlukta da Kopenhag maçı sonrasında orada ilk 16'daydık. Burada da Roma'nın kupa kaldırdığı, Mourinho'nun gözyaşı yaşadığı kupada ilk 16'ya kalmamız çok büyük mutluluk. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla Trabzon, Fenerbahçe'nin de maçları devam ediyor. İkisi de inşallah, onlarda galibiyet neticesi alırlar ve gruptan çıkarlar. Hepsi milli maç. Sanıyorum şuan son 5 yılda ülke puanına en çok puan kazandıran ikinci takımız. Bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.



"EN BÜYÜK HAYALİMİZ FİNALE ULAŞMAK"



Hayallerinin Konferans Ligi'nde final oynamak olduğuna dikkat çeken Gümüşdağ, "Biz zirveyi zorlayan, şampiyonluk kupası kaldırmış ve DNA'sında Avrupa olan takımız. Sürekli Avrupa'da mücadele veriyoruz, bu istikrar çok önemli. Avrupa'ya 5 yılda bir giden takım değiliz. Başakşehir'in başarısı göz ardı edilemez. Ben inanıyorum ki etap etap gideceğiz. Ama çeyrek final, yarı final. Neden final olmasın, en büyük hayalimiz finale ulaşmak" şeklinde konuştu.



"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Gümüşdağ, lig hedefleri için ise "Biz 9'uncu sezondayız, 1 sezon haricinde 8 sezonda 1 kere ligi 5'in altında bitirdik. 7 sezon hiç 5'inci olmadık. Sürekli zirveyi, 4'ün içinde olmayı, sürekli şampiyonluk zirvesinde hedefte olan ve sürekli zirveyi zorlayan takım olduk neden olmasın. Zorlayan takım olmaya devam edeceğiz, şampiyonluk yarışında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"HAKEMLERİN PERFORMANSI ÇOK İYİ DİYEMEM AMAN İYİ NİYET VAR"



Hakemlerin performansıyla ilgili de konuşan başkan Gümüşdağ, "Futbolda en çok konuşulan şey hakemlerdir. Şuan TFF Başkanı Büyükekşi ve yönetimi gayret içinde. Geçen hafta VAR ile ilgili toplantı yapıldı, programa davet edildik. Dolayısıyla bir şeffaflık içinde çaba sarf ediyorlar. Samimiyetlerine inanıyorum. Hakemlerin performansı çok iyi diyemem ama samimi bir gayret, iyi niyet var. İnanıyorum ki hakemlik müessesinde eskiye göre çok daha önemli adımlar atacaklar" şeklinde konuştu.



