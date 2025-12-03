Gökhan Gönül için mahkemeden karar

Borsa İstanbul'da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmış ve gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edilmişti.
GÖKHAN GÖNÜL'E EV HAPSİ
Borsada manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
