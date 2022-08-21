Gladbach'tan Maxi Gomez için açıklama: 'Çok değerli biri'

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Roland Virkus, Fenerbahçe ile adı anılan MAxi Gomez hakkında açıklama yaptı.



Maxi Gomez hakkındaki soruya Virkus, "Birçok pozisyonda ve rolde oynayabilen çok değerli bir oyuncu. Transfer piyasasında çok değerli oyuncular tespit ettik ama şimdi bu hakkında konuşmak istemiyorum. Bakalım, hani transferleri gerçeğe dönüştürebileceğiz." dedi.



"BİZE TAM OLARAK UYMASI GEREK"



Virkus, "Transfer piyasasını yakından takip ediyoruz. Hücum hattına transfer yapmak istiyoruz. Ancak, alacağımız oyuncunun bize de tam olarak uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"WEIGL AYRILMAK İSTİYORSA..."



Benfica'da forma giyen Alman futbolcu Julian Weigl hakkında gelen soruya ise Virkus, "Çok çok iyi bir oyuncu. Onu gençliğinden beri tanıyorum. Julian, Benfica'da mutsuz ise bu transfer için istekli olabiliriz. Bence çok iyi bir oyuncu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



12 MİLYON EURO GLADBACH İÇİN 'PAHALI'



Sky Sports'ta yer alan haberde ise, Gladbach'ın yedek forvet için düşük bir bütçesinin olduğu kaydedildi. Valencia'nın Maxi Gomez için istediği 12 milyon euro'luk bonservis bedelinin Alman ekibi için hala pahalı olduğunun altı çizildi.





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