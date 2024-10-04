Giovanni van Bronckhorst'un Frankfurt şanssızlığı!

, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında

'a 3-1 yenildi. Teknik direktörlük kariyerinde Alman ekibine ikinci kez rakip olan

, sahadan bir kez daha mağlup ayrıldı.



Eintracht FrankfurtGiovanni van BronckhorstHollandalı teknik adam, 2021-2022 sezonunda Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi finalinde Frankfurt ile karşı karşıya gelmiş ve kazanan seri penaltılar sonucu 5-4 Almanlar olmuştu.Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt maçıyla birlikte Alman takımlarıyla 6. kez mücadele etti. Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde hepsi 2021-2022 sezonunda olmak üzere Borussia Dortmund, Leipzig ve Frankfurt'la oynadı.49 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu müsabakalarda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 1 de beraberlik aldı. Giovanni van Bronckhorst, bu akşamki sonucun ardından Alman ekiplerine 3. kez mağlup oldu.