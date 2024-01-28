Gine, Ekvator Ginesi'ni devirdi çeyrek finale çıktı

Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasında Gine, Ekvator Ginesi'ni 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gine, Ekvator Ginesi'ni devirdi çeyrek finale çıktı
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28 Ocak 2024 22:06
Afrika Uluslar Kupası son 16 turu karşılaşmasında Gine, Ekvator Ginesi'ni 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Gine'ye galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.

Ekvator Ginesi'nde, Federico Bikoro 55. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü, Emilio Nsue ise 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Gine'nin çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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