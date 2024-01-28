Gine, Ekvator Ginesi'ni devirdi çeyrek finale çıktı

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu karşılaşmasında Gine, Ekvator Ginesi'ni 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Gine'ye galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.
Ekvator Ginesi'nde, Federico Bikoro 55. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü, Emilio Nsue ise 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Gine'nin çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
Gine'ye galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.
Ekvator Ginesi'nde, Federico Bikoro 55. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü, Emilio Nsue ise 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Gine'nin çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.