Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas ve beş kişi, Los Angeles'ta Arenas'a ait bir malikanede düzenlenen yüksek bahisli yasa dışı poker oyunları nedeniyle federal yetkililer tarafından tutuklandı.ABD Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, altı sanıkve komplo suçlamalarıyla yargılanacak. Çarşamba günü mahkemeye çıkarılan isimlerden biri olan Arenas hakkında ayrıca federal soruşturmacılarabulunmaktan ek bir suçlama daha yöneltildi. İddianamede Arenas'ın NBA kariyerinden bilinen lakabıismiyle yer aldığı belirtildi.43 yaşındaki eski yıldız oyuncu, Çarşamba günü Los Angeles'taki mahkemeye çıkarıldıktan sonra suçlamalarıvekefaletle serbest bırakıldı. Duruşma tarihi 23 Eylül olarak belirlendi.Avukatı Jerome Friedberg, dava hakkında yorum yapamayacağını belirterek,dedi.Suçlamalar sabit görülürse, her bir suç için sanıklar beş yıla kadar federal hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.Arenas, NBA'de geçirdiği 11 sezonda 20.7 sayı ortalaması tutturmuş, en çok 2004-2011 yılları arasındagösterdiği performansla tanınmıştı.