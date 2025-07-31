Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas ve beş kişi, Los Angeles'ta Arenas'a ait bir malikanede düzenlenen yüksek bahisli yasa dışı poker oyunları nedeniyle federal yetkililer tarafından tutuklandı.
ABD Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, altı sanık yasa dışı kumar işletmesi yürütme ve komplo suçlamalarıyla yargılanacak. Çarşamba günü mahkemeye çıkarılan isimlerden biri olan Arenas hakkında ayrıca federal soruşturmacılara yalan beyanda bulunmaktan ek bir suçlama daha yöneltildi. İddianamede Arenas'ın NBA kariyerinden bilinen lakabı "Agent Zero" ismiyle yer aldığı belirtildi.
43 yaşındaki eski yıldız oyuncu, Çarşamba günü Los Angeles'taki mahkemeye çıkarıldıktan sonra suçlamaları reddetti ve 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Duruşma tarihi 23 Eylül olarak belirlendi.
Avukatı Jerome Friedberg, dava hakkında yorum yapamayacağını belirterek, "Şu anda müvekkilimin suçsuz sayılması gerekiyor. Diğer her vatandaş gibi masumiyet karinesinden faydalanma hakkı var." dedi.
Suçlamalar sabit görülürse, her bir suç için sanıklar beş yıla kadar federal hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Arenas, NBA'de geçirdiği 11 sezonda 20.7 sayı ortalaması tutturmuş, en çok 2004-2011 yılları arasında Washington Wizards'ta gösterdiği performansla tanınmıştı.
ABD Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, altı sanık yasa dışı kumar işletmesi yürütme ve komplo suçlamalarıyla yargılanacak. Çarşamba günü mahkemeye çıkarılan isimlerden biri olan Arenas hakkında ayrıca federal soruşturmacılara yalan beyanda bulunmaktan ek bir suçlama daha yöneltildi. İddianamede Arenas'ın NBA kariyerinden bilinen lakabı "Agent Zero" ismiyle yer aldığı belirtildi.
43 yaşındaki eski yıldız oyuncu, Çarşamba günü Los Angeles'taki mahkemeye çıkarıldıktan sonra suçlamaları reddetti ve 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Duruşma tarihi 23 Eylül olarak belirlendi.
Avukatı Jerome Friedberg, dava hakkında yorum yapamayacağını belirterek, "Şu anda müvekkilimin suçsuz sayılması gerekiyor. Diğer her vatandaş gibi masumiyet karinesinden faydalanma hakkı var." dedi.
Suçlamalar sabit görülürse, her bir suç için sanıklar beş yıla kadar federal hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Arenas, NBA'de geçirdiği 11 sezonda 20.7 sayı ortalaması tutturmuş, en çok 2004-2011 yılları arasında Washington Wizards'ta gösterdiği performansla tanınmıştı.