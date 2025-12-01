Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, NBA'in tüm zamanların en skorer oyuncusu olabilmesi için dört ila beş yıla daha ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bu sezon bireysel anlamda etkileyici performanslar sergileyen Antetokounmpo, zor günler geçiren Milwaukee Bucks'a rağmen kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.
Yunan yıldız, bu sezon 15 maçta yalnızca 30 dakika ortalamayla oynayarak 30.9 sayı, 10.9 ribaunt ve 6.6 asist üretiyor. Ancak bu bireysel başarı, şu ana kadar galibiyetlere yansımış değil. Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı'nda 9 galibiyet 12 mağlubiyetle 11'inci sırada yer alıyor.
Soyunma odasında bir medya mensubuyla konuşan Antetokounmpo, kendisine iletilen "tüm zamanların en skorer oyuncusu olmak için yedi ila sekiz yıla ihtiyacı olduğu" yorumuna katılmadığını belirtti. Antetokounmpo'ya göre bu hedefe ulaşmak için dört ila beş yıl yeterli:
"Tüm zamanların sayı listesinde zirveye çıkmak yedi ila sekiz yıl değil, dört ila beş yıl alır gibi geliyor bana," ifadelerini kullanan Antetokounmpo, hedefini şu sözlerle detaylandırdı:
"35 yaşıma geldiğimde, beni yine bu sandalyeye oturttuğunuzda sizinle oturup NBA tarihinin en skorer oyuncusu oluşumu konuşacağım. Bunu gerçekleştireceğime inanıyorum. Bu, gerçekten yapmak istediğim bir şey."
Antetokounmpo, uzun vadeli hedeflerine rağmen odak noktasının bugünü kazanmak olduğunu da vurguladı:
"Bilemezsiniz… Beş yıl sonra dört çocuğum daha olabilir, belki eşim beni terk eder [gülüyor]. Ben sadece bir sonraki maça odaklanıyorum. O maçtan sağlıklı çıkıp galibiyetle ayrılmak istiyorum."
