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Giannis'in kardeşi Alex, bu yaz Sacramento forması giyecek!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun küçük kardeşi Alex Antetokounmpo'nun, NBA Yaz Ligi'nde Sacramento Kings forması giyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun küçük kardeşi Alex Antetokounmpo'nun, NBA Yaz Ligi'nde Sacramento Kings forması giyeceği bildirildi.

The Athletic'den Jason Jones'a göre Alex, Kings'in Yaz Ligi kadrosuna katılacak. Beş Antetokounmpo kardeşin en küçüğü olan oyuncu, 2021 NBA Draftı'nda hiçbir takım tarafından seçilmedi.

19 yaşındaki oyuncu, 2021 NBA Draftı'ndan önce Houston Rockets, Indiana Pacers ve San Antonio Spurs ile antrenman yapmıştı.

Geçtiğimiz yaz Alex Antetokounmpo, kolejlerden gelen teklifleri geri çevirerek, İspanyol ACB Ligi ekibi UCAM Murcia ile sözleşme imzalamaya karar vermişti.

Alex, NBA için yeteneklerini geliştirmek adına çalışırken, çoğunlukla kulübün B takımıyla oynamıştı ve profesyonel olmadan önce Dominik Lisesi'nde forma giymişti.


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