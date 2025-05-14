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Giannis için "Curry'nin partisine katıldı" iddiaları, Warriors dedikodularını alevlendi

Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry'nin ev sahipliğinde All-Star hafta sonunda düzenlenen özel partiye katılmasıyla birlikte Golden State Warriors ile adı yeniden anılmaya başlandı.

calendar 14 Mayıs 2025 15:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis için 'Curry'nin partisine katıldı' iddiaları, Warriors dedikodularını alevlendi
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Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry'nin ev sahipliğinde All-Star hafta sonunda düzenlenen özel partiye katılmasıyla birlikte Golden State Warriors ile adı yeniden anılmaya başlandı.

The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Giannis, partiye katılan tek "Warriors dışı" oyuncuydu ve kulüp yetkilileri – özellikle takım sahibi Joe Lacob – bu durumu dikkatle gözlemledi.

"Antetokounmpo uzun süredir Warriors'ın hayalini kurduğu bir oyuncuydu. Curry'nin San Francisco'daki partisinde gece geç saatlerde ortaya çıkması kulüp yetkililerinin yüzünü güldürdü," ifadelerine yer verildi.

Giannis ile Curry'nin aynı menajerlik ajansı (Octagon) tarafından temsil ediliyor olması da bu bağın bir başka yönü. Her ne kadar Warriors şu anda Jimmy Butler'lı kadrosuyla farklı bir yolda olsa da, Giannis gibi özel bir oyuncu için pek çok takım planlarını değiştirmeye hazır.

San Antonio Spurs ve Houston Rockets, Giannis için en güçlü adaylar arasında gösterilse de, Golden State de "sessiz ve derinden" ilerleyen bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, Giannis'in büyük pazar tercihini (San Francisco gibi) küçük şehir takımlarına yeğlediği de gelen haberler arasında.

Ancak Giannis'in hâlâ Bucks ile 3 yıllık, toplam 176 milyon dolarlık bir kontratı bulunuyor. Bu da Milwaukee'nin elini takas görüşmelerinde oldukça güçlü kılıyor. Warriors'ın bu yarışı kazanabilmesi için elindeki tüm kozları ortaya koyması gerekebilir.

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