Gevrek: 'TFF yetkilisi Trabzon gelmek istemiyor dedi'

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor ile aralarında gerilim yaşanmasına neden olan maç ertelemesi ile ilgili açıklama yaptı.Gevrek, kendilerini TFF'den bir yetkilinin arayarak yabancı oyuncuların Malatya'ya gelmek istemediğini söylediğini aktardı.Gevrek'in açıklamaları şu şekilde:"Sanki biz Malatya'da ölenler bizim umrumuzda değilmiş gibi maç oynansın demişiz gibi konuşmalar yapılıyor. TFF'den bunu istediler, Trabzon'daki yabancıların gelmek istemediğini söylediler. Bunu bize söyleyen TFF yetkilisi. Eğer TFF yalanlarsa bu durumu da çıkıp beni arayan yetkiliyi de açıklayacağım""Trabzon ile kardeşliğimiz var. Onlar geldiği zaman, biz gittiğimiz zaman çok güzel ağırlanıyoruz. TFF'den Trabzon gelmek istemiyor denilince bizim ağırımıza gitti. Böyle bir şey olunca da biz tüm maçların ertelenmesinin daha doğru olduğunu TFF'ye söyledik.""Bu şehrin Valisi, Milletvekilleri, Belediye Başkanı istemiyorsa zaten oynanmamalıdır. İşin çıkış noktası TFF yetkilisinin bize bunu söylemesi. Trabzon gelmiyor denmesi bizi üzen taraf oldu. Bu olay bizim umurumuzda değilmiş gibi oynamak istememiz gibi bir algı var. Sadece Trabzon istiyor diye bunu yapmak doğru gelmedi.""Medem bizi arayarak erteliyorsunuz, o zaman neden bizi dinlemiyorsunuz. Bizim kızdığımız olay, Trabzon'un yabancıları gelmek istemiyor bize dendikten sonra oynamak istiyoruz dedik. Olay tamamen bu. Bizim ailemiz, herşeyimiz Malatya'da. Neden bazı şeyleri tehlikeye atmak isteyelim?"