Getafe'den Abdülkadir için ilk temas

Enes Ünal'ın da formasını giydiği İspanyol ekibi Getafe, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü listesine aldı. İlk temas menajeriyle kurulurken, oyuncu da Avrupa'yı istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Getafe'den Abdülkadir için ilk temas
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22 Haziran 2023 10:57
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerinden ilgi görmeye başladı...

23 yaşındaki on numara için Enes Ünal'ın da kadrosunda yer aldığı İspanyol ekibi Getafe, menajerler düzeyinde harekete geçti. Getafe, Abdülkadir'in maliyeti, kulüpteki geleceği ve transfer düşüncesini almak için adımı attı.

Trabzonspor yönetiminin, gelecek resmi teklife göre tavrını belirleyeceği öğrenildi. Daha önce 26 milyon Euro'luk Manchester City-Lizbon ortaklığındaki transfer teklifinin değerlendirilmemesinden duyulan pişmanlık da dile getirilmişti.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon 41 maçta 3 gol, 4 asist kaydetmişti.

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