George Gardi'den Ederson yanıtı

Menajer George Gardi, Victor Osimhen ile İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Transfer soruları üzerine konuşan Gardi "Dünyanın en iyi 9 numarasını aldık, görüşmeler epey zaman aldı. Victor sadece buraya gelmek istedi. Galatasaray taraftarı daha büyük isimler için sabretmeli." dedi.
Manchester City'den Ederson'la ilgili sorulara cevap veren Gardi "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.
Transfer soruları üzerine konuşan Gardi "Dünyanın en iyi 9 numarasını aldık, görüşmeler epey zaman aldı. Victor sadece buraya gelmek istedi. Galatasaray taraftarı daha büyük isimler için sabretmeli." dedi.
Manchester City'den Ederson'la ilgili sorulara cevap veren Gardi "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.