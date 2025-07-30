30 Temmuz
Qarabag FK-Shelbourne
1-0
30 Temmuz
Malmö FF-RFS
1-0
30 Temmuz
FCSB-KF Shkendija
1-2
30 Temmuz
Ludogorets -Rijeka
3-1UZS
30 Temmuz
Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
0-1
30 Temmuz
Ferencvaros-FC Noah
4-3
30 Temmuz
Panathinaikos-Rangers
1-1
30 Temmuz
Breidablik-Lech Poznan
0-1
30 Temmuz
RB Salzburg-Brann
1-1
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
1-3
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
0-1

George Gardi'den Ederson yanıtı

Menajer George Gardi, Victor Osimhen ile İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Gardi, Manchester City'nin kalecisi Ederson'la ile ilgili soruya da cevap verdi.

calendar 30 Temmuz 2025 23:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
George Gardi'den Ederson yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Menajer George Gardi, Victor Osimhen ile İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Transfer soruları üzerine konuşan Gardi "Dünyanın en iyi 9 numarasını aldık, görüşmeler epey zaman aldı. Victor sadece buraya gelmek istedi. Galatasaray taraftarı daha büyük isimler için sabretmeli." dedi.

Manchester City'den Ederson'la ilgili sorulara cevap veren Gardi "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.