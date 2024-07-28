Genoa De Gea ile anlaşamadı!

Serbest statüde yer alan David De Gea ile görüşen Genoa, 33 yaşındaki İspanyol kalecinin yüksek maaş beklentisi nedeniyle bu transferden vazgeçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Genoa De Gea ile anlaşamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2024 16:31
Manchester United'dan 2023 yazında ayrılan ve o tarihten beri kulüpsüz olan David De Gea'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan ekibi Genoa, David De Gea ile görüşme gerçekleştirdi. Ancak deneyimli eldivenin yüksek maaş beklentisi sonrası Genoa bu transferi rafa kaldırdı.

David De Gea ile Suudi Arabistan ve MLS'ten de bazı takımlar ilgileniyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı kum saati emojisi ile dikkat çeken David De Gea'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery