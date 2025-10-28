28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi!

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi.

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi!
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik teknik direktör değişikliği yaşandı.

Başkent temsilcisi, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Gençlerbirliği'nin açıklaması:

"Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

SON OLARAK BODRUM'DA ÇALIŞTI

44 yaşındaki Volkan Demirel, Süper Lig'de son olarak geçen yıl Bodrum FK'da görev yapmıştı.

Gençlerbirliği, 10 haftası geride kalan Süper Lig'de 8 puan topladı.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
