Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik teknik direktör değişikliği yaşandı.Başkent temsilcisi, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi.Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu."Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."44 yaşındaki Volkan Demirel, Süper Lig'de son olarak geçen yıl Bodrum FK'da görev yapmıştı.Gençlerbirliği, 10 haftası geride kalan Süper Lig'de 8 puan topladı.