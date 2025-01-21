Gençlerbirliği'nde 'iyi niyetli' muhalefet

Eski milli basketbolcu Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği Kulübünün genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.



Murat Şamil Şen'in Ankara'da Radisson Blu Otel'de düzenlediği basın toplantısına kırmızı-siyahlı takımın eski futbolcuları Avni Okumuş, Tarık Daşgün ve Serkan Balcı da katıldı.



Gençlerbirliği'nin mevcut yönetimine seslenen ve beklentilerinin "şeffaflık" olduğunu vurgulayan Şen, "Hedefimiz Gençlerbirliği'nin başarılı olması. İyi niyetli muhalefet olarak kulübe yarar sağlamak amacıyla önümüzdeki seçimde de yönetime aday olacağız. Kulüple ilgili asıl sorun, yaşananlar hakkında gerekli açıklamaların yapılmaması ve bazı dedikoduların oluşmasıdır. Gençlerbirliği'nin gerçek otoritesi kaybolmuştur. Otorite yönetimdir, başkandır. Kritik bir sezon yaşıyoruz çünkü alınan galibiyet veya mağlubiyet sıralamayı çok etkiliyor. Kocaelispor maçında çok sevindik ama önümüzdeki maçlarda aynı şeyi görebilir miyiz, emin değiliz. Kulüpte büyük bir istikrar sorunu bulunuyor. Bunun sebebi de güçlü yönetimin olmaması." ifadelerini kullandı.



Gençlerbirliği'nde "şirketleşme" istemediğini dile getiren Şen, "Kulüpte kurumsallaşma kesinlikle olmalı ama Gençlerbirliği'nin bir kişiye ait olmadığı, üst kullanım hakkı kulüpte olan tesislerin kişisel çıkarlar amacıyla kullanılmaması gerektiği unutulmamalıdır. Osman (Sungur) Bey size rica ediyorum, korkmayın ve mali verileri lütfen açıklayın." diye konuştu.



Kulüpten çekilen ihtarname sonrası istifa eden yöneticiler ve konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması hakkında gelen soruya Murat Şamil Şen, "Şu anda Gençlerbirliği'nin bir yönetimi var mı? 'Kral çıplak' diyoruz. Devlete, yöneticilerden daha çok borcumuz var ama baskıyı yöneticilerden alıyoruz." diye cevap verdi.



Genel kurulda başkan seçilmesi halinde projelerinden de bahseden Şen, "Gençlerbirliği altyapıda kendini ispat etmiş kulüpken doğru şekilde değerlendirilmiyor. Gençlerbirliği Gelişim Merkezi kurmayı planlıyoruz. Ankara'da 7 bin altyapı oyuncusunu hedefliyoruz. Sadece kendi tesislerimizi kullanmayacağız bütün Ankara'yı tesis haline getireceğiz." ifadesinde bulundu.







