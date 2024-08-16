Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den aldı: Çağrı Fedai

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den 18 yaşındaki santrfor Çağrı Fedai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den aldı: Çağrı Fedai
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16 Ağustos 2024 14:36
Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den 18 yaşındaki santrfor Çağrı Fedai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-karalarımız, Fenerbahçe A.Ş. oyuncusu Çağrı Fedai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği'miz, Fenerbahçe A.Ş. Altyapısı'nda forma giyen 2006 doğumlu forvet oyuncusu Çağrı Fedai ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Göztepe A.Ş. Altyapısı'nda yetişen Çağrı Fedai, daha sonra Fenerbahçe Altyapısı'na transfer oldu. A Milli Futbol Takımı'mızın alt yaş kategorilerinde de süre bulan Çağrı, 16 maçta 2 gol kaydetti. Çağrı Fedai'ye takımımıza hoş geldin diyor kırmızı-kara formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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