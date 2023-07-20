Gençlerbirliği efsanesi vefat etti

Gençlerbirliği'nde farklı dönemlerde futbolculuk, kulüp müdürlüğü ve divan kurulu üyeliği yapan Tevfik Gülcan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.
78 yaşında vefat eden "Küçük Tevfik" lakaplı Tevfik Gülcan için Karşıyaka Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp personeli, merhum Tevfik Gülcan'ın ailesi, yakınları ve spor camiasından isimler katıldı.
Tabutunun üzerinde Gençlerbirliği forması bulunan merhumun naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
78 yaşında vefat eden "Küçük Tevfik" lakaplı Tevfik Gülcan için Karşıyaka Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp personeli, merhum Tevfik Gülcan'ın ailesi, yakınları ve spor camiasından isimler katıldı.
Tabutunun üzerinde Gençlerbirliği forması bulunan merhumun naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.