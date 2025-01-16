Gençlerbirliği'den sol beke takviye

Gençlerbirliği, Çek sol bek Matej Hanousek'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği'den sol beke takviye
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16 Ocak 2025 22:42
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Çek sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan'ın Kallithea takımının formasını giyen 31 yaşındaki defans oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye'de bir dönem Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Hanousek, Gençlerbirliği'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim oldu.

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