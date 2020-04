'Gelecek yıla hazırlanmak daha iyi olacak'

Euroleague'de yarıda kalan sezonun akıbeti ile ilgili pek çok fikir ortaya atıldı. 28 maç haftası oynandıktan sonra yarıda kalan turnuva için birçok isim açıklamalarda bulundu.GELECEK SEZONA HAZIRLANMALIYIZCSKA Başkanı Andrey Vatutin: "Bu sezon için çabalamaktansa, gelecek sezona hazırlanmak daha iyi olacak. 2 aydan fazla süre antrenman yapmadıktan sonra 2-3 hafta içinde şampiyona karar vermek saçma."18 TAKIMI BİR ARAYA TOPLAMAK ZORArmani Milano koçu Ettore Messina: "18 takımı bir araya toplamak, bütün oyuncuları tekrar hazırlamak ve güvenliklerini garantilemek zor görünüyor. Turnuvayı devam ettirmek bence çok zor. İspanya'da ligi 10 Temmuz'dan önce tamamlamak istiyorlar. Takvimle ilgili problemleri çözmek zor olacak."EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIKFenerbahçe Beko oyuncusu Nando De Colo: "1.5 aydır işsiz kalmış durumdayız ve tekrar oynamamız zor. Benim için en iyisi şu an bu sezonu bırakmak ve gelecek sezon için hazırlanmak olacak. En önemli şey sağlık."OYNAMANIN ANLAMI YOKFenerbahçe Beko oyuncusu Luigi Datome: "Eğer devam edersek kapalı kapılar ardında oynayacağız. Bu da hala bir sorun var demektir. Bu durumda oynamaya devam etmenin bir anlamı yok."YETERİNCE ZAMAN YOKArmani Milano oyuncusu Sergio Rodríguez: "Amerikalı oyuncuların büyük bölümü Avrupa'da değil. Yeterince zaman olduğunu düşünmüyorum. Şu anda sadece bardağın boş tarafını görüyorum."ŞU AN HER ŞEY ŞÜPHELİFenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic: "Euroleague'de bu sezonun devamı için ne düşündüğüm gerçekten zor bir soru, tıpkı içinde bulunduğumuz bütün bir süreç gibi. Euroleague hakkında yapılacak tüm öngörüler şüphe götürür. Sezonun ne olacağı belirsiz"HEPSİNİN TEDBİRİ FARKLIAnadolu Efes koçu Ergin Ataman: "10 farklı ülkeden takımlar Euroleague'de mücadele ediyor ve hepsinin kendi tedbirleri var."ÇOK FAZLA DEĞİŞKEN VARBarcelona Lassa oyuncusu Malcolm Delaney: "Sezon bitti. Tehlikede olan çok fazla değişken var. Eğer oyuncuların güvenliği önemliyse, oynamaya devam etmek zor olacaktır."