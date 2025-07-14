Milli para tenis sporcuları, 2028 Los Angeles'ta yarışmak için sponsor bekliyor

Milli para tenis sporcuları Serdar Antaç, Esra Bozdemir Işık, Yunus Emre Arslan, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılma hedefiyle yoğun antrenman yaptıklarını; Avrupa, dünya ve asıl hedefleri olan paralimpik oyunlarda yarışabilmek için sponsor desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.





Milli para tenis sporcuları Serdar Antaç, Esra Bozdemir Işık, Yunus Emre Arslan, çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.





Yunus Emre Arslan yaklaşık 9 yıldır tenis oynadığını belirterek, "Milli sporcuyum, Türkiye ikincisiyim. 19 Mayıs Stadı tenis sahasında ve Beştepe Tenis Kulübünün sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Tenise ilk başladığımda gerçekten zorlayıcıydı ama sporu öğrendikten sonra hayata bakış açım değişti, gerçekten çok kaliteli bir spor." diye konuştu.

Tenise başladıktan bir müddet sonra gençlerde, ardından da büyüklerde milli takıma çıktığını dile getiren Yunus Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Gençlerde takım arkadaşlarımla beraber dünya üçüncülüğümüz var. Uluslararası turnuvalara katılabilmek için sponsor desteği gerekiyor, destek bulmakta zorlanıyoruz ama buldukça dünya turnuvalarına katılıyoruz. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonası var, en önemlisi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları var. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ancak katılabilmek için sponsorlara ihtiyacımız var. Haftanın her günü yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tek eksiğimiz sponsor, onu da bulursak 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda madalyayı da alacağız inşallah."





- Esra Bozdemir Işık: "Çiftlerde Polonya'da şampiyonluğum var"





Milli para tenis sporcusu Esra Bozdemir Işık da Niğdeli olduğunu ve 3 yıl önce tenis oynayabilmek için Ankara'ya geldiğini belirterek, "İlk önce tekerlekli sandalye basketbol oynuyordum. Bir kampımızda tenis mili takımına denk geldim ve tenisle orada tanıştım. Aslında spora 8 yıl önce başladım, 3 yıldır da tenis oynuyorum. Tekerlekli sandalye tenis milli takımı olarak 2024'te Avrupa elemelerinde üçüncü olduk. Uluslararası bir turnuvada yarı final oynadım, çiftlerde Polonya'da şampiyonluğum var." değerlendirmesinde bulundu.





Teniste turnuvaların ücretli olduğunu ve katılabilmek için sponsor desteğinin gerekli olduğunu dile getiren ay-yıldızlı sporcu Esra, "En büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyoruz, orada ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz, haftada 5 gün, günde 2 saat antrenmanımız var. Ekim ayında uluslararası bir turnuvaya da katılmayı hedefliyoruz. Bu spora gönül verenlerin desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





- Serdar Antaç: "Dünya sıralamasında 28 numarayım"





Milli para tenis sporcusu Serdar Antaç da 3 yıldır tenis oynadığını aktararak, "Şu anda dünya sıralamasında 28 numarayım, daha önce de basketbol oynuyordum, asıl branşım basketbol, sakatlık geçirdikten sonra mecburen orayı bırakıp tenise geldim. Yeni bir hedefle tenise devam ediyorum, inşallah hedeflerime ulaşırım." dedi.





Dünya sıralamasında yükselmeyi hedeflediğini dile getiren Serdar, şöyle konuştu:





"Çekya'da uluslararası turnuvada birinci oldum. En son Polonya'daki tenis turnuvasında şampiyonluk kazandım. Uluslararası turnuvalara katılarak dünya sıralamasında yükselmek istiyorum. Hedefim grand slam görmek ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etmek. Wimbledon için dünyada ilk 8 arasında olmanız gerekiyor, Avustralya ve Amerika açık turnuvalarında ise dünyada ilk 16 arasına girmeniz gerekiyor. Bunlara katılmayı da hedefliyorum. En büyük hayalimiz 2028 Los Angeles'a katılmak. Tenis maliyetli bir spor. Kort, raket, top, tekerlekli spor sandalyesi, beslenme hepsi için sponsor lazım ama bunları da aşacağız inşallah."





Beştepe Ahal Teke Tenis Kulübü yöneticisi Asur Bayram da para tekerlekli sandalye tenis sporcularına kortlarını açarak destek olduklarını belirterek, "Tenis sporcusuydum, sonrasında antrenörlük de yaptım. Şimdi de tenisi ve sporu sevdirmek adına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Biz de Anadolu kültürü var, empatiyi çok iyi biliriz, Anadolu'da birçok yerde devlet büyüklerimizle görüşerek tenis kulübü kurulmasını sağladık. Burada para tenis milli sporcularımıza kortumuzu açtık ama bu sporcularımızın maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları var. 2028 Los Angeles'a katılabilmek için destek istiyorlar." ifadelerini kullandı.



